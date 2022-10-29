Поттер: «Гилмору и Колвиллу не повезло, что я ушёл из «Брайтона»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ситуацию, с которой столкнулись в «Брайтоне» защитник Леви Колвилл и полузащитник Билли Гилмор. Напомним, Колвилл выступает за «чаек» на правах аренды из «Челси», а вот Гилмор перебрался в команду на постоянной основе.

«Колвилл и Гилмор – два отличных игрока с прекрасным будущим. За ними хорошо присматривают. Конечно, им не повезло, что я ушёл так рано после их трансферов, но это часть жизни», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Гилмор и Колвилл в этом сезоне не являются основными футболистами «Брайтона». Новым тренером «чаек» после ухода Поттера стал Роберто де Дзерби, ранее возглавлявший донецкий «Шахтёр».