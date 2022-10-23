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«Манчестер Сити» нацелился на звезду «Челси» слухи

23 Октября 2022 • 22:13 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 6.00 2 1.28
29.10 14:30

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц попал в сферу интересов одного из конкурентов «синих».

За немецким футболистом следит «Манчестер Сити», возглавляемый Хосепом Гвардиолой, сообщает издание CaughtOffside. Впрочем, трансфер атакующего хавбека, нередко выступающего в нападении, может обойтись «горожанам» в весьма приличную сумму.

Кай Хаверц был куплен «Челси» у леверкузенского «Байера» в 2020 году за 80 млн евро. В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 14 матчей за лондонцев, дважды поразив чужие ворота, а в общей сложности отличился 25 раз в 106 поединках за столичный коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Кай Хаверц
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
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