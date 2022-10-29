​Фанаты «Брайтона» высмеяли Поттера по ходу матча

В субботу «Брайтон» и «Челси» выясняют отношения в рамках 14-го тура Премьер-лиги Англии. Лондонцы провалили первый тайм, пропустив от «чаек» три безответных гола. При счёте 0:3 фанаты хозяев стали высмеивать рулевого «пенсионеров» Грэма Поттера.

«Утром тебя уволят», - скандировали фанаты «Брайтона, пытаясь зацепить Поттера.

Напомним, что в сентябре Грэм Поттер решил покинуть «Брайтон» ради «Челси». Это первый по-настоящему серьёзный вызов для Поттера в его тренерской карьере.

Следить за концовкой матча чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которую проводит LiveResult.