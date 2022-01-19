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Ширер считает, что у «Челси» конфликт в раздевалке

19 Января 2022 • 15:47 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.62 4.05 5.30
23.01 19:30

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер заявил, что по его мнению, в раздевалке у лондонского «Челси» царит негативная атмосфера. Своё мнение англичанин подтвердил тем, что во время празднования гола в ворота «Брайтона», никто из футболистов не радовался. Более того, у многих игроков были опущены головы.

«Отсутствие празднования, отсутствие реакции. Головы опущены. Мне больше не нужны доказательства того, что в раздевалке есть проблема», – прокомментировал Ширер.

Отметим, что 18 января «Челси» сыграл вничью 1:1 на выезде с «Брайтоном». В последний раз лондонцы победили в АПЛ в конце декабря, когда на выезде была обыграна «Астон Вилла» со счётом 3:1. После игры с «Брайтоном», наставник «синих» Томас Тухель заявил, что его футболисты очень устали.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Алан Ширер
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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