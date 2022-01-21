Тухель прокомментировал плохую форму Лукаку

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель в очередной раз прокомментировал неудачную форму Ромелу Лукаку. По мнению немецкого специалиста, бельгиец не должен выделяться на фоне остальной команды.

«Я не знаю, смогу ли вам объяснить неудачную форму Лукаку. В данный момент ему приходится нелегко. Мы уже обсуждали с самим Лукаку причины всего этого. Но он является не единственным игроком, на которого мы полагаемся. Его случай не особенный», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Отметим, что в матче с «Манчестер Сити» Лукаку всего 20 раз смог коснуться мяча во время игры. В игре против «Брайтона» бельгиец коснулся мяча 18 раз.