Тухель не знает, будут ли у «Челси» трансферы в этом месяце

Наставник «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями об активности своего клуба в зимнее трансферное окне. На своей недавней пресс-конференции немец заявил, что пока ничего не знает о том, усилиться ли клуб в январе.

«Я не могу сказать, что трансферов не будет, но я также не уверен в том, что они однозначно буду», – заявил Тухель на пресс-конференции накануне домашнего лондонского дерби против «Тоттенхэма».

Напомним, что ранее «Челси» был связан с приобретением нового левого защитника. Одним из кандидатов на эту позицию для лондонцев является Серджино Дест из «Барселоны». Также «синие» могут приобрести другого игрока каталонского клуба – Усмана Дембеле.