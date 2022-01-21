Конте: «Надеюсь, руководство «Тоттенхэма» прислушается к моим пожеланиям по трансферам»

В преддверии поединка с «Челси» главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поприсутствовал на встрече с прессой, где ответил на ряд вопросов. В частности, была затронута тема деятельности лондонского клуба на трансферном рынке.

«Я дал оценку нынешнему составу и поговорил с руководством. Надеюсь, что они прислушаются к моим пожеланиям. Не хотелось бы поднимать этот вопрос на публике, это неправильно. Мы все решим вместе с клубом», - прокомментировал Конте на пресс-конференции.

Напомним, что в январе «шпоры» пока не подписали ни одного нового футболиста, но британская пресса активно сватает в «Тоттенхэм» вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре.