«Ньюкасл» начал переговоры по трансферу Алли

Английский «Ньюкасл» нацелился на приобретение полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли. По сообщениям The Sun, «сороки» уже начали переговоры по трансферу футболиста.

Отмечается, что Алли не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте. Англичанин является одним из тех игроков, с которыми клуб будет готов расстаться уже в это трансферное окно.

В этом сезоне Алли провёл за «Тоттенхэм» 10 матчей в чемпионате Англии, где отметился одним забитым голом. В большинстве из этих игр англичанин появлялся на поле со скамейки запасных. Для «Ньюкасла» Алли может стать третьим трансфером в зимнее трансферное окно после Криса Вуда и Кирана Триппьера.