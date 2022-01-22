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«Ньюкасл» начал переговоры по трансферу Алли

22 Января 2022 • 19:27 Комментировать
Лидс
0:1
Ньюкасл
окончен

Английский «Ньюкасл» нацелился на приобретение полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли. По сообщениям The Sun, «сороки» уже начали переговоры по трансферу футболиста.

Отмечается, что Алли не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте. Англичанин является одним из тех игроков, с которыми клуб будет готов расстаться уже в это трансферное окно.

В этом сезоне Алли провёл за «Тоттенхэм» 10 матчей в чемпионате Англии, где отметился одним забитым голом. В большинстве из этих игр англичанин появлялся на поле со скамейки запасных. Для «Ньюкасла» Алли может стать третьим трансфером в зимнее трансферное окно после Криса Вуда и Кирана Триппьера.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Деле Алли
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