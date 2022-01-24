«Это был ураган» - Маунт рассказал о первом дне работы с Тухелем

Томас Тухель оказался идеальным наставником для «Челси», с тех пор, как он возглавил клуб, результаты «пенсионеров» резко пошли в гору. Мэйсон Маунт вспоминает первый день работы с немецким тренером.

- Уже при первой встрече он нам сразу же объяснил, как он видит нашу игру и как предпочитает руководить командой. Мы обсудили все, потом была тренировка, а через день - игра. Он был как ураган, мы сразу поняли, что он хочет от нас, как нам играть, какие у нас задачи и ответственности. Переходный период оказался предельно коротким, - рассказал Маунт, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Маунт выступает в первой команде «Челси» с 2019 года, а в прошлом году он стал капитаном команды.