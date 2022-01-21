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«Челси» может подписать Дембеле уже в январе

21 Января 2022 • 19:28 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.67 4.10 4.90
23.01 19:30

Лондонский «Челси» попытается подписать полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле уже в январское трансферное окно. По сообщениям журналиста Шая Лугасси в «Твиттере», французский игрок уже в ближайшее время может оказаться на «Стэмфорд Бридж».

Отметим, что ранее «Барселона» заявила о своём намерении продать Дембеле во время зимнего трансферного окна. Решение обусловлено тем, что футболист отказался продлевать контракт, который истекает летом 2022 года.

Сообщается, что «Челси» может подписать полузащитника только в том случае, если «Барселона» согласится отпустить Дембеле бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Усман Дембеле
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