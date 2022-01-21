«Челси» может подписать Дембеле уже в январе

Лондонский «Челси» попытается подписать полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле уже в январское трансферное окно. По сообщениям журналиста Шая Лугасси в «Твиттере», французский игрок уже в ближайшее время может оказаться на «Стэмфорд Бридж».

Отметим, что ранее «Барселона» заявила о своём намерении продать Дембеле во время зимнего трансферного окна. Решение обусловлено тем, что футболист отказался продлевать контракт, который истекает летом 2022 года.

Сообщается, что «Челси» может подписать полузащитника только в том случае, если «Барселона» согласится отпустить Дембеле бесплатно.