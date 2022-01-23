Конте: «Сейчас огромная разница между «Тоттенхэмом» и топ-командами»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после поражения от «Челси», которое не позволило «шпорам» приблизиться к своему принципиальному сопернику в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Я не люблю проигрывать, это всегда очень тяжело. Но, нельзя забывать, что до этого у нас была серия из девяти матчей без поражений. Я доволен стараниями футболистов, но этого было недостаточно, особенно против такого сильного коллектива. Сейчас огромная разница между «Тоттенхэмом» и топ-командами. Судейство? Не хочу это комментировать», - подытожил итальянец свою речь в эфире Sky Sports.

Также наставник признался, что он хотел бы немного видоизменить состав в ближайшие несколько трансферных окон, намекнув на намерения надолго остаться на своей должности.