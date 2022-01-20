«Тоттенхэму» интересен полузащитник «Ромы»

Лондонский «Тоттенхэм» нацелился на приобретение полузащитника «Ромы» Жордана Верету. По сообщениям Football Italia, главный тренер римлян Жозе Моуринью не против того, чтобы отпустить французского полузащитника в стан «шпор». Португальский специалист надеется, что отпустив Верету в свой бывший клуб, у него будет шанс приобрести ещё одного полузащтника.

Также сообщается, что в услугах Верету заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, а также спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Напомним, что ранее «Рома» приобрела у «Порту» полузащитника Сержиу Оливейру.