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«Тоттенхэму» интересен полузащитник «Ромы»

20 Января 2022 • 14:52 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.65 4.10 5.00
23.01 19:30

Лондонский «Тоттенхэм» нацелился на приобретение полузащитника «Ромы» Жордана Верету. По сообщениям Football Italia, главный тренер римлян Жозе Моуринью не против того, чтобы отпустить французского полузащитника в стан «шпор». Португальский специалист надеется, что отпустив Верету в свой бывший клуб, у него будет шанс приобрести ещё одного полузащтника.

Также сообщается, что в услугах Верету заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, а также спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Напомним, что ранее «Рома» приобрела у «Порту» полузащитника Сержиу Оливейру.

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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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