Тухель третий раз за месяц обыграл Конте: «Челси» расправился с «Тоттенхэмом», впервые с декабря победив в АПЛ

Лондонское дерби состоялось в рамках 23-го тура АПЛ: «Челси» принимал «Тоттенхэм».

Третий раз за январь 2022 встречаются между собой «Челси» и «Тоттенхэм», порядком поднадоевшие друг другу. Особенно устал от этих встреч Антонио Конте, ведь победы над «Уотфордом», «Моркамом» и «Лестером» были разбавлены двумя поражениями от «синих». У «Тоттенхэма» вообще удручающая статистика в матчах против «Челси» - четыре последних проиграны с общим счётом 0:7.

Исправлять ситуацию вышли все сильнейшие, кроме травмированного Сона. Пару Кейну в нападении составил герой последнего тура – Стивен Бергвейн, дублем в компенсированное время сломивший «Лестер». Томас Тухель острие атаки доверил Ромелу Лукаку, бельгийца поддерживали Мейсон Маунт и Хаким Зиеш. В стартовый состав вернулся Жоржиньо, довольно неожиданно заменивший Нголо Канте.

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Игра разгонялась с большим трудом. Из-за плотного графика команды не включали скорости, проводя лёгкие позиционные атаки. Первый интересный удар нанёс Хаким Зиеш, взявший игру на себя. Уго Льорис однако к такому повороту событий был готов. «Шпоры» ответили под самый конец первого тайма. Кейн подтолкнул Тьяго Силву после прострела Сессеньона, мощнейшим ударом прошил Кепу и отправился праздновать, но не тут-то было. Фол форварда «Тоттенхэма», зафиксировали, гол не засчитали.

Первый тайм так и ушёл на притирку. С небольшим преимуществом «Челси», но без опасных моментов. Зато со старта второй половины матча «синие» разогнались. В первой же атаке счёт был открыт. Хадсон-Одои отпасовал на правом краю штрафной площади нашёл Хакима Зиеша. А марокканец метров с тринадцати неотразимо пробил в дальнюю «девятку» - 1:0. Во второй попытки Зиеш пробил Льориса.

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Моментально мог Хаким и дубль оформлять, поймав отскок после удара Маунта. Из центра штрафной площади расстреливал он Льориса, но Уго выручил, выудив мяч у самой перекладины. За Зиеша работу по второму мячу выполнил Тьяго Силва. И десяти минут не прошло с точного удара Хакима, как бразильский защитник откликнулся на подачу Маунта со стандарта и метров с семи кивнул точно в угол, не оставив шансов Уго Льорису – 2:0.

После второго гола «Челси» владение перешло к «Тоттенхэму», но команда Конте в позиционных атаках тоже ничего придумать не сумела. Опасные удары Кейна и Скиппа парировал Кепа, на этом активность гостей завершилась. Уверенная победа команды Томаса Тухеля, ставшая для «синих» первой в АПЛ этого года. При этом «Челси» уже третий раз за январь обыгрывает «Тоттенхэм», даже ни разу не пропустив от команды Антонио Конте.