«Челси» - «Тоттенхэм»: статистика против «шпор»

В 23-м туре английской Премьер-лиги главными матчами будут встречи «МЮ» с «Вест Хэмом», а также лондонское дерби «Челси» и «Тоттенхэма». Статистические данные говорят не в пользу «Тоттенхэма» - «Челси» выиграл пять из последних шести матчей против «шпор». Еще одна встреча закончилась вничью.

За последние тридцать игр в рамках чемпионата на «Стэмфорд Бридж» «Тоттенхэм» побеждал лишь один раз - в апреле 2018 года. Любопытно, что тогда «Челси» тренировал... Антонио Конте. Последним игроком «шпор», забивавшим в ворота «Челси», является Эрик Ламела (сентябрь 2020).

Тем не менее, сейчас «Челси» проходит через не самую лестную серию из трех подряд домашних ничьих. Еще одна - и повторится ситуация, которая в последний раз имела место в начале 2016 года, когда «Челси» не мог победить в четырех домашних матчах кряду.

Еще одна статистическая особенность - «Тоттенхэму» не очень-то удаются выездные матчи против действующих обладателей Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, всего за историю клуба таких гостевых матчей в общей сложности было семнадцать - тринадцать поражений, две ничьи и две победы, одна над «Ноттингем Форест» в ноябре 1980 года и другая над «Ливерпулем» в марте 1985 года. Давно!