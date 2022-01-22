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«Челси» - «Тоттенхэм»: статистика против «шпор»

22 Января 2022 • 05:57 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.70 4.00 4.70
23.01 19:30

В 23-м туре английской Премьер-лиги главными матчами будут встречи «МЮ» с «Вест Хэмом», а также лондонское дерби «Челси» и «Тоттенхэма». Статистические данные говорят не в пользу «Тоттенхэма» - «Челси» выиграл пять из последних шести матчей против «шпор». Еще одна встреча закончилась вничью.

За последние тридцать игр в рамках чемпионата на «Стэмфорд Бридж» «Тоттенхэм» побеждал лишь один раз - в апреле 2018 года. Любопытно, что тогда «Челси» тренировал... Антонио Конте. Последним игроком «шпор», забивавшим в ворота «Челси», является Эрик Ламела (сентябрь 2020).

Тем не менее, сейчас «Челси» проходит через не самую лестную серию из трех подряд домашних ничьих. Еще одна - и повторится ситуация, которая в последний раз имела место в начале 2016 года, когда «Челси» не мог победить в четырех домашних матчах кряду.

Еще одна статистическая особенность - «Тоттенхэму» не очень-то удаются выездные матчи против действующих обладателей Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, всего за историю клуба таких гостевых матчей в общей сложности было семнадцать - тринадцать поражений, две ничьи и две победы, одна над «Ноттингем Форест» в ноябре 1980 года и другая над «Ливерпулем» в марте 1985 года. Давно!

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Тоттенхэм Челси
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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окончен Уотфорд 0:3 Норвич 2.00 3.50 3.80
22.01  15:30 Эвертон ... Астон Вилла 2.75 3.35 2.65
22.01  18:00 Лидс ... Ньюкасл 2.01 3.85 3.55
22.01  18:00 Брентфорд ... Вулверхэмптон 3.10 3.05 2.55
22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
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