«Самый талантливый игрок на моей памяти» - Тухель нахваливает Дембеле

Раскол Усмана Дембеле с «Барселоной» провоцирует все новые и новые слухи о возможном развитии карьеры француза. И важное место в этих слухах занимает «Челси» - у руля клуба стоит Томас Тухель, который в свое время пригласил Дембеле в дортмундскую «Боруссию» и крайне высоко ценит его. Тухель подтвердил - его мнение о Дембеле не изменилось.

- Он очень способный игрок, мне повезло, что работал с ним. Это был лишь один сезон, после чего он ушел и я тоже должен был уйти. Но он был великолепен, очень естественный, с великолепным набором природных качеств. Когда меня спрашивают о самом талантливом игроке, его имя - одно из первых, приходящих мне на ум, - заявил Тухель, слова которого приводит talksport.com.