Как и ожидалось, Уго Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом». 35-летний голкипер поставил подпись в трудовом соглашении, которое рассчитано до конца сезона 2023/2024. Об этом сообщается на страницах официального сайта лондонского клуба.

В конце лета исполнится ровно десять лет с того момента, как Уго Льорис перебрался в «Тоттенхэм» из «Лиона». С тех пор голкипер провёл за «шпор» во всех соревнованиях 395 матчей, в которых пропустил 443 гола. Льорис является капитаном «Тоттенхэма».

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.