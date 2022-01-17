Эдуар Менди - лучший голкипер мира по итогам прошедшего сезона по версии ФИФА

Стартовала церемония награждения премии FIFA The Best. Победителем первой номинации в мужском футболе стал Эдуар Менди из «Челси», который удостоился награды лучшему голкиперу по итогам прошедшего сезона.

Лондонцы вместе с сенегальским вратарем в составе стали триумфаторами прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Сам Менди на стадии плей-офф побил ряд рекордов, став одним из героев того успеха. На статуэтку также претендовали итальянец Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» и немец Мануэль Нойер из «Баварии».

Добавим, что на данный момент на сайте Liveresult.ru проводится текстовая онлайн-трансляция церемонии.