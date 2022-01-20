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«Челси» положил глаз на барселонского вундеркинда

20 Января 2022 • 04:56 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.65 4.00 5.20
23.01 19:30

Лондонский «Челси» заинтересовался юным полузащитником «Барселоны» Гави, который произвел очень сильное впечатление с момента своего дебюта за каталонскую команды. Многие сравнивают стиль игры Гави со стилем нынешнего тренера каталонцев - Хави, и в «Челси» также придерживаются высокого мнения об его игровых качествах.

По информации El Nacional, «пенсионеры» готовы предложить за него не менее 50 миллионов евро, эта сумма прописана в контракте игрока, но, с другой стороны, «Барселона» старается убедить его подписать новое соглашение, в котором сумма выкупа будет уже куда выше.

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Челси Гави
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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окончен Лестер 2:3 Тоттенхэм 5.40 2.05 2.65
окончен Брентфорд 1:3 Манчестер Юнайтед 4.50 3.65 1.80
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