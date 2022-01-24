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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель оценил игру Зиеша в матче с «Тоттенхэмом»

24 Января 2022 • 09:09 Комментировать
Челси
2:0
Тоттенхэм
окончен

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель ответил на вопросы журналистов после победного поединка с «Тоттенхэмом» (2:0) в Премьер-лиге. В частности, специалист оценил игру вингера Хакима Зиеша, отметившегося одним забитым мячом.

«Он провел один из лучших матчей. Хаким показал уверенную игру, наверное, позиция на правом фланге ему подходит больше всего. Он забил один из самых красивых голов текущего сезона. Рад за него. Зиеш отличился в важный момент, позволив нам выйти вперед в тяжелом матче», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне АПЛ марокканец провел 13 поединков, отметившись тремя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Тухель Хаким Зиеш
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