«ПСЖ» хочет подписать Ндомбеле

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо начал переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» по поводу трансфера французского полузащитника Танги Ндомбеле, об этом сообщает The Athletic. Парижане планируют подписать игрока в аренду с правом выкупа.

Сделка кажется маловероятной, но Леонардо не унывает и стремится к тому, чтобы подписать француза в это трансферное окно, так как по заверениям самого Леонардо, Ндомбеле сможет усилить центр поля парижан и помочь клубу достичь поставленных целей на текущий сезон.

Напомним, что в этом сезоне полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Танги Ндомбеле провел всего три матча, в которых успел отличиться одним голом.