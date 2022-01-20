Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Адама Траоре слухи

20 Января 2022 • 23:02 Комментировать
Брентфорд
...
Вулверхэмптон
3.10 3.10 2.50
22.01 18:00

На днях «Вулверхэмптон» получил официальный запрос от «Тоттенхэма» по поводу возможного трансфера вингера Адама Траоре. «Волки» отклонили это предложение, оставшись недовольны финансовой составляющей потенциальной сделки.

Подобными сведениями поделилось британское издание The Telehraph. Согласно предоставленной информации, «шпоры» готовы заплатить за испанского футболиста 18 миллионов евро, а «Вулверхэмптон» намерен выручить не менее 25 миллионов.

Помимо лондонцев, к Траоре также проявляет интерес «Барселона». Впрочем, каталонцы навряд ли будут предпринимать какие-либо попытки в январе на фоне кризиса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Адама Траоре
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БРЕНТФОРД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.01  23:00 Уотфорд ... Норвич 2.05 3.55 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Января
23:02 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Адама Траоре слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
Рангник решил оставить Элангу в «МЮ» после просмотра нарезок матчей с его участием на YouTube 1
22:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» попытается приобрести полузащитника «Ромы» слухи
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
22:13 · Англия. Премьер-лига
За «Челси» дебютировала российская футболистка
22:01 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг поведал о состоянии здоровья
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 22 января 2022
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» не намерен отпускать Луиса Суареса в «Астон Виллу»
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял участие в очередной акции с формой
21:43 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет подписать Ндомбеле
21:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 22 января 2022
21:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит второе предложение по Сапате – английский клуб готов удовлетворить требования «Аталанты» слухи
20:43 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа совершил 80 сэйвов в текущем сезоне АПЛ, у Эдерсона – 99 за два года
19:29 · Англия. Премьер-лига
Хейбьерг спас Бергвейна от удаления в матче с «Лестером»
19:19 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет арендовать Лено
Все новости
Рекомендуем