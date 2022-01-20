На днях «Вулверхэмптон» получил официальный запрос от «Тоттенхэма» по поводу возможного трансфера вингера Адама Траоре. «Волки» отклонили это предложение, оставшись недовольны финансовой составляющей потенциальной сделки.

Подобными сведениями поделилось британское издание The Telehraph. Согласно предоставленной информации, «шпоры» готовы заплатить за испанского футболиста 18 миллионов евро, а «Вулверхэмптон» намерен выручить не менее 25 миллионов.

Помимо лондонцев, к Траоре также проявляет интерес «Барселона». Впрочем, каталонцы навряд ли будут предпринимать какие-либо попытки в январе на фоне кризиса.