Джейми Реднапп заявил, что Лукаку – главная проблема «Челси»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Реднапп высказался о трудностях нападающего Ромелу Лукаку в «Челси». По словам англичанина, тренерскому штабу «синих» необходимо побыстрее понять, как правильно использовать этого футболиста.

«Главная проблема Томаса Тухеля на данный момент – это именно Лукаку. Ему не хватает веры в себя, нет той уверенности, которая помогала ему раньше. Он должен лучше распоряжаться теми моментами, которые у него появляются. Его же купили за 90 миллионов фунтов стерлингов», - заявил Реднапп в студии Sky Sports.

Напомним, что бельгиец в текущем сезоне отметился всего восьмью голами в 24 поединках за «Челси» во всех турнирах.