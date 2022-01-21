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«Губа не дура» - Рюдигер хочет значительного увеличения жалования в «Челси»

21 Января 2022 • 20:29 Комментировать (1)
Челси
...
Тоттенхэм
1.67 4.10 4.90
23.01 19:30

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер понимает, что карьера футболиста недолга, и потому пытается выжимать максимум из своих работодателей здесь и сейчас. Мы уже сообщали о том, что «Реал» отказался от идеи покупки немца именно из-за его финансовых запросов, которые были сочтены чрезмерно высокими.

Но и руководству «Челси» Рюдигер скидок делать не хочет - как сообщает Marca, он требует общий гонорар в более чем 55 миллионов евро в общей сложности по новому контракту, тогда как клуб предлагает другую формулу (160 тысяч евро в неделю), которая не устраивает защитника.

Также к Рюдигеру есть интерес со стороны таких клубов, как «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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Комментарии (1)
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NOBODY
21 Января 2022 в 20:50
а разве есть футболисты, у которых губа - дура? ))))))))))
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22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
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