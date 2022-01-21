«Губа не дура» - Рюдигер хочет значительного увеличения жалования в «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер понимает, что карьера футболиста недолга, и потому пытается выжимать максимум из своих работодателей здесь и сейчас. Мы уже сообщали о том, что «Реал» отказался от идеи покупки немца именно из-за его финансовых запросов, которые были сочтены чрезмерно высокими.

Но и руководству «Челси» Рюдигер скидок делать не хочет - как сообщает Marca, он требует общий гонорар в более чем 55 миллионов евро в общей сложности по новому контракту, тогда как клуб предлагает другую формулу (160 тысяч евро в неделю), которая не устраивает защитника.

Также к Рюдигеру есть интерес со стороны таких клубов, как «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».