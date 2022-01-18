Конте о переносе дерби с «Арсеналом»: «Впервые в жизни сталкиваюсь с подобным»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте не понимает решение руководства АПЛ перенести матч против «Арсенала». Напомним, что Футбольная Ассоциация приняла решение о переносе учитывая то, что у «канониров» был всего один игрок, заражённый коронавирусом. В основном «Арсенал» испытывал кадровые проблемы из-за травм, отъезда игроков на Кубок Африки и дисквалификации Гранита Джаки.

«Мы были готовы сыграть матч, а затем услышали, что игру переносят. Безусловно, это было очень странно. Я впервые сталкиваюсь с подобным в своей жизни», – заявил Конте на пресс-конференции.

Отметим, что новая дата проведения северолондонского дерби пока что неизвестна.