За «Челси» дебютировала российская футболистка

Российский защитник Алсу Абдуллина провела свой первый матч в футболке лондонского «Челси». Это стало возможным в недавнем матче женских команд против лондонского «Вест Хэма», который состоялся в рамках Кубка английской лиги.

Российская футболистка дебютировала за лондонцев, выйдя на замену во втором тайме, и провела на поле 13 минут.

Дерби между «Челси» и «Вест Хэмом» закончилось со счётом 4:2 в пользу клуба Романа Абрамовича.

Футболистка сообщает, что её адаптация в новом клубе проходит великолепно, каждая футболистка женской команды помогает ей освоиться как можно быстрее, сообщает пресс-служба РФС.