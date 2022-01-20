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За «Челси» дебютировала российская футболистка

20 Января 2022 • 22:13 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.65 4.10 5.00
23.01 19:30

Российский защитник Алсу Абдуллина провела  свой первый матч в футболке лондонского «Челси». Это стало возможным в недавнем матче женских команд против лондонского «Вест Хэма», который состоялся в рамках Кубка английской лиги.

Российская футболистка дебютировала за лондонцев, выйдя на замену во втором тайме, и провела на поле 13 минут.

Дерби между «Челси» и «Вест Хэмом» закончилось со счётом 4:2 в пользу клуба  Романа Абрамовича.

Футболистка сообщает, что  её адаптация в новом клубе проходит великолепно, каждая футболистка женской команды помогает ей освоиться как можно быстрее, сообщает пресс-служба РФС.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Алсу Абдуллина
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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