Конте поддержал продление Льориса

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте выразил свою радость тем фактом, что капитан команды Уго Льорис продлил контракт до 2024 года. Отметим, что предыдущее соглашение француза со «шпорами» истекало в июне этого года.

«Очень важно, что наш капитан продлил контракт с клубом. Причём не на один год, а на два. Это подчёркивает то, насколько важным Льорис является для клуба, руководства, и меня лично. Это очень важно, ведь Уго – один из лучших вратарей мира», – заявил Конте на пресс-конференции накануне игры против «Челси».

В этом сезоне Льорис провёл 19 матчей в чемпионате Англии. В 8 из этих игр француз сохранил свои ворота сухими.