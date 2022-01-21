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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте поддержал продление Льориса

21 Января 2022 • 19:42 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.67 4.10 4.90
23.01 19:30

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте выразил свою радость тем фактом, что капитан команды Уго Льорис продлил контракт до 2024 года. Отметим, что предыдущее соглашение француза со «шпорами» истекало в июне этого года.

«Очень важно, что наш капитан продлил контракт с клубом. Причём не на один год, а на два. Это подчёркивает то, насколько важным Льорис является для клуба, руководства, и меня лично. Это очень важно, ведь Уго – один из лучших вратарей мира», – заявил Конте на пресс-конференции накануне игры против «Челси».

В этом сезоне Льорис провёл 19 матчей в чемпионате Англии. В 8 из этих игр француз сохранил свои ворота сухими.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис Антонио Конте
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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