Вернеру приятно играть ради болельщиков «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер рассказал о своём отношении к болельщикам клуба, которые активно его поддерживают несмотря на то, что немец плохо реализует свои моменты.

«Это трудно объяснить, но, когда ты выходишь на поле, и болельщики любят тебя и поддерживают, поют твое имя, тебя распирает гордость, и играть перед ними и ради них еще приятнее», – заявил Вернер.

В этом сезоне немец провёл за «Челси» 11 матчей в АПЛ, в которых отличился одним голом и одной голевой передачей. Также на счету Тимо 3 гола в Лиге чемпионов, один из которых был забит в ворота петербургского «Зенита». Большую часть кампании Вернер пропустил из-за травмы и коронавируса.