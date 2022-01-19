Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вернеру приятно играть ради болельщиков «Челси»

19 Января 2022 • 18:48 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.62 4.05 5.30
23.01 19:30

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер рассказал о своём отношении к болельщикам клуба, которые активно его поддерживают несмотря на то, что немец плохо реализует свои моменты.

«Это трудно объяснить, но, когда ты выходишь на поле, и болельщики любят тебя и поддерживают, поют твое имя, тебя распирает гордость, и играть перед ними и ради них еще приятнее», – заявил Вернер.

В этом сезоне немец провёл за «Челси» 11 матчей в АПЛ, в которых отличился одним голом и одной голевой передачей. Также на счету Тимо 3 гола в Лиге чемпионов, один из которых был забит в ворота петербургского «Зенита». Большую часть кампании Вернер пропустил из-за травмы и коронавируса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.01  22:30 Лестер ... Тоттенхэм 3.40 3.50 2.25
19.01  23:00 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 4.70 3.70 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Января
18:54 · Англия. Премьер-лига
Рангник не хочет отпускать Лингарда зимой
18:48 · Англия. Премьер-лига
Вернеру приятно играть ради болельщиков «Челси»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Клубы из АПЛ и Серии А составят конкуренцию «Ньюкаслу» в борьбе за Карлоса
18:28 · Англия. Премьер-лига
АПЛ пересмотрит правила, связанные с COVID-19 после 23 тура
18:00 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может перейти в клуб из Саудовской Аравии
17:53 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может больше не сыграть за «Арсенал»
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сделал запрос по Лингарду
16:19 · Англия. Премьер-лига
Чалоба может вернуться к матчу против «Тоттенхэма»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Ширер считает, что у «Челси» конфликт в раздевалке
14:54 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд считает, что Кубок лиги в этом сезоне выиграет «Челси» 1
13:38 · Англия. Премьер-лига
Соперник «Зенита» по Лиге Европы хочет подписать Зинченко
12:20 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» рассматривает кандидатуры двух звёздных полузащитников 1
11:35 · Англия. Премьер-лига
Комментатор может лишиться работы из-за оговорки в адрес «Манчестер Сити» 3
10:29 · Англия. Премьер-лига
Вернер оценил шансы «Челси» в борьбе за чемпионство 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
Девушка Роналду высказалась об очередной награде Криштиану
Все новости
Рекомендуем