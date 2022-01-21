«Тоттенхэм» близок к подписанию Траоре

«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах по Адама Траоре и все больше уверен в подписании игрока «волков», сообщает The Guardian. Сегодня состоялся новый раунд переговоров, и «шпоры» уже готовят новое предложение за 25-летнего футболиста, который занимает одно из первых мест в списке желаний главного тренера лондонцев Антонио Конте на это трансферное окно.

«Вулверхэмптон» согласился с тем, что Траоре не будет продлевать свой контракт, который истекает в следующем сезоне, и хотя главный тренер клуба Бруно Лаге хотел бы сохранить игрока сборной Испании до лета, «волки» готовы продать его по разумной цене.

Первоначальное предложение «Тоттенхэма» в размере 18 миллионов евро было отклонено, что было ожидаемо, но сегодня стороны продвинулись в переговорах по футболисту.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте рассматривает Траоре как вариант на позицию правого вингбека или правого флангового нападающего, и подчеркнул, что надеется, что в клубе отреагируют на его запросы по трансферам. «Я дал оценку команде и поговорил с руководством. Надеюсь, что клуб прислушается ко мне», — сказал тренер.