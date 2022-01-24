«Челси» стал первым лондонским клубом, заработавшим 500 очков в лондонских дерби

«Челси» уже в третий раз за последнее время переиграл «Тоттенхэм», «пенсионеры» отправили в ворота «шпор» два мяча и прервали беспроигрышную серию Антонио Конте, в конце прошлого года вставшего у руля лондонского клуба.

Для самого «Челси» три заработанных очка означают следующее - теперь у клуба 501 очко, добытое в лондонских дерби, которых в истории клуба было 272. «Челси» - первый столичный клуб, который добрался до этого символического рубежа.

Благодаря этой победе «Челси» приблизился к идущему вторым в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпулю», между ними лишь очко, но у «красных» целых два матча в запасе.