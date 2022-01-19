Фердинанд считает, что Кубок лиги в этом сезоне выиграет «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что Кубок лиги в этом сезоне достанется лондонскому «Челси». Свою точку зрения англичанин обосновал тем, что «синие» отлично выступают в кубковых соревнованиях.

«Челси» знает, как выигрывать кубковые соревнования, у них есть этот опыт. Они полны уверенности в себе и они знают, что нужно делать. Я сам это видел», – заявил Фердинанд.

Напомним, что ранее лондонский «Челси» вышел в финал Кубка лиги, обыграв в полуфинале по сумме двух матчей соседей из «Тоттенхэма» с общим счётом 3:0. О втором финалисте турнира станет известно 20 января, когда «Арсенал» примет у себя дома «Ливерпуль». Первая встреча между командами завершилась вничью 0:0.