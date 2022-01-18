Тухель – о премии The Best: «Чувствую себя неловко»

Наставник «Челси» Томас Тухель признал, что победа в номинации за лучшего тренера по итогам прошедшего сезона стала для него неожиданностью. Немецкий специалист иронично прокомментировал свой триумф на церемонии FIFA The Best.

«У меня был рутинный день на клубной базе. Я пришел с тренировки незадолго до объявления результатов, потому что у нас завтра матч. А тут открывается конверт с моим именем, я был шокирован. Чувствую себя неловко. Скажу так: я наслаждаюсь работой в «Челси», мне очень нравится это приключение», - приводит слова Тухеля местное издание Football London.

В голосовании рулевой лондонцев опередил Хосепа Гвардиолу, возглавляющего «Манчестер Сити», а также Роберто Манчини, который в 2021 году привел сборную Италии к золотым медалям чемпионата Европы.