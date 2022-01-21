«Эвертон» планирует подписать Сарра

Английский «Эвертон» планирует подписать французского защитника «Челси» Маланга Сарра, об этом сообщает Foot Mercato. Несмотря на то, что «ириски» снова находятся в поисках еще одного постоянного менеджера после увольнения Рафаэля Бенитеса, похоже, что мерсисайдский клуб все еще присматривается к потенциальным трансферам игроков в этом месяце.

К «Эвертону» присоединился клуб Премьер-лиги «Вест Хэм», также заинтересованный в подписании француза в этом месяце.

Что касается потенциального перехода в стан «ирисок», с 34 пропущенными голами в 19 матчах чемпионата в этом сезоне, кажется, что им не помешало бы заполучить такого защитника, как Сарр, которого Тухель назвал «сильным» и «надежным» игроком «Челси».