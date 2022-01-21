Тренер «Вулверхэмптона» не стал отрицать уход Траоре

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруно Лаже не стал отрицать возможный уход Адама Траоре в это трансферное окно. По словам португальского наставника, клуб ведёт переговоры по будущему игрока. Напомним, что ранее Траоре активно связывали с переходом в «Тоттенхэм».

«Клуб ведёт переговоры с Траоре. Они примут решение по будущему. Я рад, что он есть у меня в составе. В его поведении ничего не изменилось», – заявил Лаже на своей пресс-конференции.

По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», «Тоттенхэм» сейчас ведёт переговоры о приобретении игрока. В трансфере Траоре заинтересован лично главный тренер «шпор» Антонио Конте.