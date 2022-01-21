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Тренер «Вулверхэмптона» не стал отрицать уход Траоре

21 Января 2022 • 16:51 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.67 4.10 4.90
23.01 19:30

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруно Лаже не стал отрицать возможный уход Адама Траоре в это трансферное окно. По словам португальского наставника, клуб ведёт переговоры по будущему игрока. Напомним, что ранее Траоре активно связывали с переходом в «Тоттенхэм».

«Клуб ведёт переговоры с Траоре. Они примут решение по будущему. Я рад, что он есть у меня в составе. В его поведении ничего не изменилось», – заявил Лаже на своей пресс-конференции.

По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», «Тоттенхэм» сейчас ведёт переговоры о приобретении игрока. В трансфере Траоре заинтересован лично главный тренер «шпор» Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Адама Траоре
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