Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель прокомментировал слухи о переходе Дембеле в «Челси»

21 Января 2022 • 17:49 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.67 4.10 4.90
23.01 19:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на новость о том, что полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле, скорее всего, покинет команду в ближайшее время. Напомним, что после того, как игрок отказался продлевать истекающий летом контракт, руководство «Барселоны» заявило о намерении продать игрока до конца зимнего трансферного окна.

«Я понятия не имею о его ситуации в «Барселоне». Если Дембеле находится в хорошей форме, то это топ-игрок. Мне посчастливилось потренировать его в Дортмунде. Мой уход повлиял на его решение перейти в «Барсу», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Отметим, что ранее зарубежные источники сообщали о намерении Дембеле воссоединиться с Тухелем в «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.01  23:00 Уотфорд ... Норвич 2.08 3.50 3.65
22.01  15:30 Эвертон ... Астон Вилла 2.75 3.35 2.65
22.01  18:00 Лидс ... Ньюкасл 2.01 3.85 3.55
22.01  18:00 Брентфорд ... Вулверхэмптон 3.10 3.05 2.55
22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
18:56 · Англия. Премьер-лига
Бентеке не покинет «Кристал Пэлас» этой зимой
18:48 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Лестера» Люк Томас может быть вызван в сборную Англии
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед» может снизиться – названо условие слухи
18:41 · Англия. Премьер-лига
«Лейпциг» может быть вынужден продать Айдара в «МЮ»
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сделал два предложения по Альваресу
18:27 · Англия. Премьер-лига
Вермален завершил карьеру
17:55 · Англия. Премьер-лига
В дом игрока «Манчестер Юнайтед» проникли преступники, жена и дети успели спрятаться
17:49 · Англия. Премьер-лига
Тухель прокомментировал слухи о переходе Дембеле в «Челси»
17:41 · Англия. Премьер-лига
Рангник прокомментировал слухи о переходе Лингарда в «Ньюкасл»
17:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал игрока «Саутгемптона» лучшим исполнителем штрафных, которого когда-либо видел
16:51 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Вулверхэмптона» не стал отрицать уход Траоре
16:34 · Англия. Премьер-лига
Джеррард намекнул, что «Астон Вилла» не закончила работу на трансферном рынке
15:57 · Англия. Премьер-лига
Клопп не думает, что «Ливерпуль» снова разгромит «Кристал Пэлас» со счётом 7:0
15:48 · Англия. Премьер-лига
Джеррард отрицает, что хотел возглавить «Эвертон»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой»
Все новости
Рекомендуем