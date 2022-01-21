Тухель прокомментировал слухи о переходе Дембеле в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на новость о том, что полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле, скорее всего, покинет команду в ближайшее время. Напомним, что после того, как игрок отказался продлевать истекающий летом контракт, руководство «Барселоны» заявило о намерении продать игрока до конца зимнего трансферного окна.

«Я понятия не имею о его ситуации в «Барселоне». Если Дембеле находится в хорошей форме, то это топ-игрок. Мне посчастливилось потренировать его в Дортмунде. Мой уход повлиял на его решение перейти в «Барсу», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Отметим, что ранее зарубежные источники сообщали о намерении Дембеле воссоединиться с Тухелем в «Челси».