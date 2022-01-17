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ФИФА признала Томаса Тухеля лучшим тренером по итогам сезона 2020/21

17 Января 2022 • 21:47 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.70 3.90 4.80
23.01 19:30

Было обнародовано имя победителя в одной из главных номинаций премии FIFA The Best – приз лучшему тренеру в мужском футболе по итогам сезона 2020/21 достался Томасу Тухелю.

Вместе с немецким специалистом лондонскому «Челси» удалось впервые за долгое время повторить успешный путь в самом престижном клубном турнире Европы, Лиге чемпионов. Второе и третье место между собой разделили наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и рулевой национальной сборной Италии Роберто Манчини.

Проследить за оглашением триумфаторов в оставшихся категориях можно на сайте Liveresult.ru, где на данный момент проходит текстовая онлайн-трансляция церемонии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Хосеп Гвардиола Роберто Манчини Томас Тухель
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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