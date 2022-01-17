ФИФА признала Томаса Тухеля лучшим тренером по итогам сезона 2020/21

Было обнародовано имя победителя в одной из главных номинаций премии FIFA The Best – приз лучшему тренеру в мужском футболе по итогам сезона 2020/21 достался Томасу Тухелю.

Вместе с немецким специалистом лондонскому «Челси» удалось впервые за долгое время повторить успешный путь в самом престижном клубном турнире Европы, Лиге чемпионов. Второе и третье место между собой разделили наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и рулевой национальной сборной Италии Роберто Манчини.

Проследить за оглашением триумфаторов в оставшихся категориях можно на сайте Liveresult.ru, где на данный момент проходит текстовая онлайн-трансляция церемонии.