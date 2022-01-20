Тухель отказался отпускать Сарра в «Рому» и «Ньюкасл»

Защитник лондонского «Челси» Маланг Сарр мог уйти в аренду в январе. По сообщениям GFFN, в приглашении футболиста были заинтересованы «Рома» и «Ньюкасл», однако главный тренер лондонцев Томас Тухель заблокировал сделку.

Сообщается, что немецкий специалист хочет сохранить защитника в команде до конца сезона. Из-за вспышки травм и коронавируса, Сарр является одним из немногих здоровых защитников в составе «Челси».

Напомним, что прошлым летом француз был близок к переходу в «Гройтер Фюрт» на правах аренды, однако клубы не успели заключить сделку до окончания трансферного окна. В этом сезоне Сарр провёл за «Челси» всего два матча в АПЛ.