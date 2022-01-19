Чалоба может вернуться к матчу против «Тоттенхэма»

Защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба близок к возвращению в строй. По информации инсайдера Низара Кинселлы в «Твиттере», футболист может вернуться на поле уже в ближайшем матче АПЛ против «Тоттенхэма», который состоится на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что в последний месяц англичанин несколько раз подряд подвергался травмам. Тренерский штаб планирует вернуть его к тренировкам в ближайшие дни.

Отметим, что в этом сезоне Чалоба стал одним из главных открытий АПЛ. В 14 матчах АПЛ на счету защитника два забитых мяча. Также футболист отметился голом в домашнем матче Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».