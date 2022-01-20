«Тоттенхэм» вместе с главным тренером Антонио Конте продолжает поиски усиления команды на трансферном рынке. В этот раз итальянский наставник порекомендовал руководству подписать полузащитника «Ромы» Жордана Верету.

Такими сведениями поделилось издание TuttoSport. Согласно источнику, «шпоры» обратятся к римлянам до конца января. Более того, лондонцы могут предложить «Роме» обмен на Танги Ндомбеде, если тот не уйдет в аренду в «ПСЖ».

Помимо «Тоттенхэма», за Верету также следит «Ньюкасл». В текущем сезоне француз провел за «волков» 27 матчей, в которых отличился 12 результативными действиями.