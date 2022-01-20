У «Челси» могут быть проблемы с приездом на Клубный чемпионат мира

Лондонский «Челси» может испытать проблемы с приездом на Клубный чемпионат мира. Дело в том, что Объединённые Арабские Эмираты, которые примут турнир, исключили из зелёного списка Великобританию. Это значит, что не вакцинированным гражданам придётся отбыть 10-дневный карантин.

В свою очередь, FIFA на данный момент уточняет, повлияет ли это правило на футболистов «Челси», которые должны прибыть на турнир в феврале. Напомним, что ранее Клубный чемпионат мира перенесли с Японии в ОАЭ.

Отметим, что Клубный чемпионат мира стартует 3 февраля 2021 года. Финальный матч состоится 12 февраля. «Челси» начнёт выступления со стадии полуфинала.