«Аякс» готов продать Тальяфико за 7 миллионов евро

Амстердамский «Аякс» проинформировал заинтересованные клубы, что они готовы продать защитника Николаса Тальяфико за 7 миллионов евро. По сообщениям TyC Sports, в услугах аргентинца заинтересованы каталонская «Барселона» и лондонский «Челси».

Команда Тухеля находится в поиске левого защитника после того, как основной игрок команды на этой позиции Бен Чилвел выбыл до конца сезона с травмой крестообразных связок. Что касается «Барселоны», то команда была бы не против усилить левый фланг обороны опытным аргентинцем.

Отметим, что в этом сезоне Тальяфико провёл 10 матчей за «Аякс» в чемпионате Нидерландов. В этих матчах футболист отметился одним ассистом.