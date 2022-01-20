Хейбьерг спас Бергвейна от удаления в матче с «Лестером»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг во время вчерашней выездной победы над «Лестером» спас своего одноклубника Стивена Бергвейна от удаления. Дело в том, что забив победный гол на 97 минуте, во время празднования Бергвейн хотел запрыгнуть на гостевую трибуну, но в последний момент Хейбьерг остановил своего партнёра.

На тот момент у нидерландца уже была жёлтая карточка, а если бы он запрыгнул на трибуну, то судья мог вручить игроку второй горчичник. Таким образом Хейбьерг спас Бергвейна от удаления, из-за которого игрок мог бы пропустить матч против «Челси» в ближайшие выходные.

Напомним, что матч между «Лестером» и «Тоттенхэмом» закончился победой «шпор» со счётом 3:2.