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«Тоттенхэм» хочет приобрести Кесси именно зимой

20 Января 2022 • 17:29 Комментировать
Челси
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Тоттенхэм
1.65 4.10 5.00
23.01 19:30

Лондонский «Тоттенхэм» всерьёз намерен закрыть сделку по полузащитнику «Милана» Франку Кесси в январское трансферное окно. По сообщениям The Telegraph, «шпоры» опасаются того, что летом футболист предпочтёт перейти в другую команду.

В июне Кесси станет свободным агентом, поэтому будет волен перейти в тот клуб, который предложит ему более выгодные условия. Из-за этого «Тоттенхэм» хочет убедить «Милан» отпустить игрока этой зимой.

Напомним, что сейчас Кесси находится на Кубке Африки в Камеруне, где защищает цвета сборной Кот-д'Ивуара. В этом сезоне на счету ивуарийца 5 голов в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Франк Кесси
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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