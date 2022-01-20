«Тоттенхэм» хочет приобрести Кесси именно зимой

Лондонский «Тоттенхэм» всерьёз намерен закрыть сделку по полузащитнику «Милана» Франку Кесси в январское трансферное окно. По сообщениям The Telegraph, «шпоры» опасаются того, что летом футболист предпочтёт перейти в другую команду.

В июне Кесси станет свободным агентом, поэтому будет волен перейти в тот клуб, который предложит ему более выгодные условия. Из-за этого «Тоттенхэм» хочет убедить «Милан» отпустить игрока этой зимой.

Напомним, что сейчас Кесси находится на Кубке Африки в Камеруне, где защищает цвета сборной Кот-д'Ивуара. В этом сезоне на счету ивуарийца 5 голов в Серии А.