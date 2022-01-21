Каррагер: «Лукаку – это бомба замедленного действия для «Челси»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер предупредил лондонский «Челси», что их нападающий Ромелу Лукаку в будущем станет настоящей проблемой для клуба. По словам англичанина, Лукаку является бомбой замедленного действия.

«На бумаге «Челси» выглядит более сильной командой без Лукаку. Реальность такова, что без него команда играет лучше в атаке. Давайте не забывать, что до прихода Лукаку клуб выиграл Лигу чемпионов. Лукаку является бомбой замедленного действия для «Челси», – цитирует Каррагера The Telegraph.

В этом сезоне Лукаку забил 5 мячей за «Челси» в АПЛ. Большую часть сезона футболист пропустил из-за травмы.