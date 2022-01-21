Льорис согласовал новый 2-летний контракт с «Тоттенхэмом»

У вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса ближайшим летом истекает срок действия контракта с клубом. Ранее ходили слухи, что футболист не будет соглашаться на пролонгацию и вернется на родину, во французский чемпионат.

Впрочем, новоиспеченному главному тренеру Антонио Конте удалось уговорить игрока остаться в Англии еще на некоторое время. Как свидетельствуют журналисты Sky Sports, Льорис уже согласовал со «шпорами» новое соглашение сроком на два года.

Официально о подписании трудового договора должно быть объявлено до конца недели. На данный момент Льорис является капитаном «Тоттенхэма», находясь в структуре клуба с 2012 года.