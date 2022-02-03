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Бывший спартаковец: «Моя карьера в «Челси» не удалась из-за... куска курицы»

03 Февраля 2022 • 08:59 Комментировать
Челси
2:0
Тоттенхэм
окончен

Полузащитник Андре Шюррле блистал во время чемпионата мира 2014 года, но, как и в случае с автором победного гола в финале того турнира Марио Гётце, его карьера затем забуксовала. Сейчас Гётце играет в ПСВ, а вот Шюррле в неполные 30 лет и вовсе повесил бутсы на гвоздь, поиграв перед этим в московском «Спартаке». Игрока разыскали журналисты The Sun, жаждавшие расспросить его про выступления в «Челси», цвета которого Шюррле защищал в период с 2013 по 2015 год. Немец поведал любопытную историю о том, почему ему пришлось покинуть клуб.

- Все произошло из-за... небольшого кусочка куриного мяса. В конце 2014 года я ненароком отравился - так, что с тех пор вообще не ем куриное мясо. Оказалось, это была сальмонелла. Это случилось где-то в Польше, и все, что последовало за отравлением, привело к потере нескольких килограммов. Я очень долго восстанавливался, порой мне вообще не хотелось вставать с кровати. В тот момент я не мог играть на должном уровне. И когда поступило предложение из Германии, Моуринью не стал настаивать на том, чтобы я остался, - заявил Шюррле.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андре Шюррле
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