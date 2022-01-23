Тухель: «Я удивился, когда отменили гол Кейна»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился своими впечатлениями от четвертой подряд в сезоне победы над «Тоттенхэмом» - на этот раз «синие» отправили в ворота принципиального соперника два безответных мяча во втором тайме.

«Нам было необходимо уйти на паузу в хорошем расположении духа. Хорошо, что удалось выступить так, как мы этого хотели. Парни сейчас очень уставшие, потому что это был тяжелый отрезок. Отмененный гол Кейна? Я плохо видел тот эпизод. Вживую в тот момент мне казалось, что это чистый мяч, я был удивлен, когда его отменили», - заявил немецкий специалист в эфире Sky Sports.

Эта победа позволила «Челси» немного оторваться от преследователей в борьбе за третью строчку в турнирной таблице АПЛ.