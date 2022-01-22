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Симеоне хочет видеть Алонсо в «Атлетико»

22 Января 2022 • 18:18 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
1.47 4.10 7.80
Через 3 ч. 16 мин.

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо следующим летом может оказаться в мадридском «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне высоко оценивает навыки испанца и хотел бы пригласить его в команду ближайшим летом.

Зимой трансфер невозможен из-за того, что Алонсо является единственным номинальным левым защитником в составе «Челси». Ранее из-за травмы до конца сезона вылетел Бен Чилвел.

Отметим, что альтернативным вариантом для «Атлетико» на позицию левого защитника является игрок «Лилля» Рейнилду Мандава. Трансфер игрока сборной Мозамбика, скорее всего, тоже будет возможен лишь летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Маркос Алонсо
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