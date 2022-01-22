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«Челси» не оставляет попытки вернуть Эмерсона

22 Января 2022 • 23:36 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1.70 3.90 4.80
Через 19 ч. 31 мин.

Лондонский «Челси» не оставляет попытки вернуть своего левого защитника Эмерсона из аренды во французском «Лионе». На данный момент «синие» сделали французам 3 предложения о компенсации за разрыв арендного соглашения, но руководство «Лиона» непреклонно настаивает на том, что бразилец останется до конца сезона.

По сообщениям Фабрицио Романо, последнее предложение «Челси» о разрыве аренды составило 4 миллиона евро. Отметим, что французский «Лион» не собирается выкупать Эмерсона по итогам сезона. Дело в том, что клуб не сможет себе позволить сделку, если финиширует вне зоны Лиги чемпионов.

На данный момент «Лион» идёт на 10 месте в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Эмерсон
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