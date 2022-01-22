«Челси» не оставляет попытки вернуть Эмерсона

Лондонский «Челси» не оставляет попытки вернуть своего левого защитника Эмерсона из аренды во французском «Лионе». На данный момент «синие» сделали французам 3 предложения о компенсации за разрыв арендного соглашения, но руководство «Лиона» непреклонно настаивает на том, что бразилец останется до конца сезона.

По сообщениям Фабрицио Романо, последнее предложение «Челси» о разрыве аренды составило 4 миллиона евро. Отметим, что французский «Лион» не собирается выкупать Эмерсона по итогам сезона. Дело в том, что клуб не сможет себе позволить сделку, если финиширует вне зоны Лиги чемпионов.

На данный момент «Лион» идёт на 10 месте в чемпионате Франции.