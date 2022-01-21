«Тоттенхэм» и «Аякс» возобновят переговоры по Бергвейну – голландцы сделают финальное предложение

«Аякс» не покидает надежд в зимнее трансферное окно подписать вингера «Тоттенхэма» Стевена Бергвейна. Около недели назад голландский клуб уже обращался к руководству «шпор», но получил отказ – лондонцев не устроила предложенная сумма в 18 миллионов евро.

Теперь же, как уверяет британский таблоид The Sun, «Аякс» готов сделать финальный запрос, повысив ставку. Правда, помешать переходу может также главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, ведь он хочет, чтобы Бергвейн доиграл сезон в Англии.

Напомним, на днях футболисту отметился уникальным достижением – он оформил дубль в компенсированное время матча с «Лестером», вырвав для своей команды волевую победу.