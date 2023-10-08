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Игрок «Динамо» Кутицкий рассказал, почему пропускает матч с «Факелом»

08 Октября 2023 • 16:38 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Факел
2-й тайм

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий высказался о том, почему не попал в заявку команды на игру с воронежским «Факелом».

«Почему пропускаю матч? Травма небольшая. Посмотрим, как будет проходить восстановление», — приводит слова Кутицкого «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в шести матчах за основную команду «Динамо» и не отметился результативными действиями.

Встреча 11-го тура чемпионата России «Динамо» - «Факел» проходит в эти минуты. Текстовая трансляция игры доступна на портале LiveResult. На данный момент счет в матче не открыт – 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Александр Кутицкий
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